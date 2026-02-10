Catania

Colpito alla gamba da un colpo di arma da fuoco, 27enne in ospedale

Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura che sta verificando la ricostruzione della sparatoria fornita dalla vittima. 

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Un ventisette è stato colpito alla gamba sinistra da un colpo di arma da fuoco a Catania. La sparatoria è avvenuta in via della Concordia. L’uomo è stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Alla polizia, che indaga, il 27enne, che è sottoposto agli arresti domiciliari ma ha il permesso per lavorare in un salone per parrucchieri, avrebbe detto di avere udito le grida per una lite in strada, di essere uscito dall’attività e di essere stato colpito, accidentalmente, alla gamba con un colpo di arma da fuoco. Sull’accaduto indaga la squadra mobile della Questura che sta verificando la ricostruzione della sparatoria fornita dalla vittima. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Richiesta passaporto, servizio attivo in 35 uffici postali Polis dell’Agrigentino
Ultime Notizie

Maltempo, slitta di una settimana il Carnevale di Sciacca
Catania

Colpito alla gamba da un colpo di arma da fuoco, 27enne in ospedale
Apertura

Crisi idrica e tensione a Canicattì, minacce di morte sui social al sindaco 
Ultime Notizie

Rapina a mano armata: arrestato in pochi minuti dalle “gazzelle” dei Carabinieri
Sciacca

Ciclone Henry, a Sciacca danni per 1 milione e mezzo di euro: chiesti interventi
banner italpress istituzionale banner italpress tv