Colpito alla gamba da un colpo di arma da fuoco, 27enne in ospedale

Un ventisette è stato colpito alla gamba sinistra da un colpo di arma da fuoco a Catania. La sparatoria è avvenuta in via della Concordia. L’uomo è stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Alla polizia, che indaga, il 27enne, che è sottoposto agli arresti domiciliari ma ha il permesso per lavorare in un salone per parrucchieri, avrebbe detto di avere udito le grida per una lite in strada, di essere uscito dall’attività e di essere stato colpito, accidentalmente, alla gamba con un colpo di arma da fuoco. Sull’accaduto indaga la squadra mobile della Questura che sta verificando la ricostruzione della sparatoria fornita dalla vittima.