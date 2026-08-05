Mafia, 37 anni fa l’omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio

Ricorre oggi il 37esimo anniversario dell’efferato omicidio di Nino Agostino e della moglie incinta Ida Castelluccio, uccisi a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989. Stamane deposizione della corona presso la stele commemorativa lungomare Cristoforo Colombo. A seguire celebrazionedella Messa nella cappella della caserma Lungaro. Agostino, formalmente assegnato alle Volanti, sarebbe stato impegnato in attivita’ di intelligence nella lotta contro i clan mafiosi, collaborando con i Servizi segreti alle indagini per la cattura dei grandi latitanti di mafia, come l’altro agente Emanuele Piazza, ucciso poco tempo dopo. “Sono passati 37 anni da quel giorno maledetto in cui la mia vita e’ cambiata per sempre – afferma Flora Agostino – quando mio fratello Nino e mia cognata Ida mi sono stati strappati via, barbaramente trucidati davanti ai miei occhi.

Sento ancora il peso di quegli istanti, le mie mani che cercavano invano di fermare il sangue di Nino, mentre lui esalava l’ultimo respiro tra le mie braccia”. Per “una vita intera”, mamma Augusta Schiera e papa’ Vincenzo Agostino, con la sua lunga barba bianca reclamante verita’ e giustizia, “hanno lottato con un coraggio immenso per pretendere verita’ e giustizia. Oggi che loro non ci sono piu’, quel testimone sacro non e’ andato perduto: lo ha raccolto mio figlio Nino. Portando il tuo nome, fratello mio, ha scelto di fare della legalita’ la sua stella polare e la missione della sua vita. A chi ha voluto spegnere le vostre vite, rispondiamo che le vostre idee e il vostro sacrificio camminano su gambe giovani e forti. La legalita’ non e’ solo una parola, ma una scelta quotidiana di coraggio. Caro Nino, cara Ida, la giustizia trionfera’ sempre finche’ ci sara’ qualcuno pronto a difenderla nel vostro nome”.