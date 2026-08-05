Favara, intensificati i controlli della Polizia Locale: scattano sanzioni

Continua con fermezza l’attività della Polizia Locale per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente a Favara. Intensificati i controlli sul territorio per verificare il corretto conferimento dei rifiuti, che hanno portato all’identificazione di circa 30 persone e all’ispezione di 20 veicoli e soggetti dedicati, con diverse sanzioni scattate tra cui quella ad una cittadina per il mancato conferimento presso il proprio domicilio.

Le verifiche si sono poi spostate in via Capitano Callea ai sensi del Codice della Strada, dove la Polizia Locale ha controllato 15 veicoli tra mezzi industriali, aziendali, auto e moto. In questo caso le sanzioni sono state 6, di cui 4 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 2 per la mancanza dei documenti di guida al seguito.

“Tutte le attività di controllo e repressione condotte a luglio, con attività di presidio a cui ho partecipato direttamente insieme all’assessore Lillo Attardo, nel mese appena trascorso abbiamo raggiunto il 61% di raccolta differenziata, un dato importante per la nostra città. È la prova concreta che i risultati si possono ottenere e che la nostra città può continuare a migliorare. Grazie del lavoro ai nostri agenti. Continuiamo così per una Favara più pulita e più sicura per tutti”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo.