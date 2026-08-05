Licata

Polizia, Maurizio Carusotto nuovo dirigente del commissariato di Licata

Il dirigente lascia Palma di Montechiaro e va a guidare il commissariato di Licata

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Nella giornata del 3 agosto u.s., presso il Commissariato di P.S. di Licata ha avuto luogo la cerimonia di insediamento del Commissario della Polizia di Stato, Maurizio Carusotto, a cui ha preso parte il Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, che ha disposto il trasferimento del funzionario per assumere la dirigenza della struttura licatese. Il Commissario Maurizio Carusotto vanta già una solida esperienza nel territorio agrigentino, avendo ricoperto di recente l’incarico di dirigente facente funzioni presso il Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro. Durante l’incontro con il personale, il Questore ha sottolineato l’importanza strategica del presidio di Licata.  Al Commissario Dott. Carusotto vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia di Agrigento, uniti nell’impegno quotidiano al servizio dei cittadini e per la sicurezza del territorio.

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