Pippo Inzaghi ad Agrigento, immancabile lo scatto nella Valle dei Templi
Il campionato si è fermato per la sosta delle nazionali e un momento di relax è dunque concesso. Pippo Inzaghi, ex attaccante attaccante campione del mondo e attuale allenatore del Palermo, ha scelto come destinazione Agrigento. “Superpippo” si è recato con la moglie – Angela Robusti – nella Valle dei Templi postando l’immancabile foto su Instagram davanti il maestoso Tempio della Concordia con il commento “Day off”. Inzaghi da quest’anno è l’allenatore del Palermo con l’obiettivo di riportare i rosanero in Serie A. L’ultima apparizione della squadra nella massima serie risale ormai al 2017.
