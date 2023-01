Mafia, 76 anni fa l’omicidio del sindacalista Accursio Miraglia 

Il presidente della commissione Antimafia dell’Ars Antonello Cracolici ha preso parte stamattina a Sciacca alle commemorazioni organizzate dal comune in memoria di Accursio Miraglia, segretario della Camera del lavoro ucciso il 4 gennaio del 1947, uno dei numerosi sindacalisti siciliani finiti nel mirino della mafia nell’immediato dopoguerra.

“Sono trascorsi 76 anni, ma mio padre per noi è ancora vivo, e spero che continui ad esserlo nella memoria collettiva”, ha detto il figlio Nico Miraglia, presidente della Fondazione intitolata al padre. “Uomini come Accursio Miraglia, Placido Rizzotto, Epifanio Li Puma e tanti altri hanno vissuto esclusivamente per aiutare gli altri”, ha concluso.

“Come 76 anni fa – ha detto Alfonso Buscemi, segretario provinciale della Cgil di Agrigento – continuiamo a parlare di disuguaglianze e povertà, la memoria di Accursio Miraglia ci ricorda che non si deve mai abbassare la guardia rispetto a questi temi”.