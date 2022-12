Mafia, condannati esponenti della cosca di Pagliarelli

Il giudice per l’udienza preliminare Elisabetta Stampacchia ha condannato Giuseppe Calvaruso a 16 anni di reclusione per associazione mafiosa. Sarebbe il reggente della cosca mafiosa di Pagliarelli. Condannati anche il suo braccio destro Giovanni Caruso, (13 anni), Silvestre Maniscalco, (4 anni e 4 mesi) e Francesco Paolo Bagnasco, (3 anni). Calvaruso era stato arrestato nel giorno di Pasqua dello scorso anno all’aeroporto di Palermo dopo essere atterrato dal Brasile. E’ stato assolto, invece, il padre Antonio, per il quale erano stati chiesti 2 anni e mezzo. Giuseppe Calvaruso e Giovanni Caruso sono stati condannati a risarcire le parti civili che si sono costituite in giudizio: Fai, il Comune di Palermo, il Centro Pio La Torre, Sos Impresa e Solidaria, assistiti dagli avvocati Ettore Barcellona, Francesco Cutraro, Fausto Maria Amato e Maria Luisa Martorana. Il gup ha disposto anche la confisca del ristorante “Carlo V” di piazza Bologni e la ditta edile, “Edil Professionale srls”.