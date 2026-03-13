Mafia e corruzione, oggi l’interrogatorio di Iacolino 

Sarà interrogato questa mattina, al Palazzo di giustizia di Palermo, Salvatore Iacolino, 62 anni, il manager della Sanità indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell’ambito della inchiesta che ha portato all’arresto di GIancarlo Teresi, dirigente regionale e Carmelo Vetro, mafioso e massone.

L’ormai ex direttore generale del Policlinico di Messina, sospeso pochi giorni fa dalla giunta di governo della Regione siciliana, si presenterà in Procura accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Pino Di Peri e Arnaldo Faro. Secondo la Procura palermitana, guidata da Maurizio de Lucia, Iacolino avrebbe stretto un patto con il boss imprenditore Carmelo Vetro, che ha scontato una condanna a 9 anni di carcere per avere guidato la famiglia mafiosa di Favara.