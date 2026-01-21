Mafia: figlia di Totò Riina uscirà dal carcere, torna a Corleone

Maria Concetta Riina torna a Corleone dove avrà l’obbligo di dimora. La figlia di Totò Riina è stata arrestata lo scorso ottobre insieme al marito Antonino Ciavarello per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori toscani nell’ambito di un’indagine della Dda di Firenze. Ciavarello resterà in carcere perché detenuto per altra causa. Lo ha deciso il gip di Firenze al termine dell’incidente probatorio.