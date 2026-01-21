Mafia

Mafia: figlia di Totò Riina uscirà dal carcere, torna a Corleone

Lo ha deciso il gip di Firenze al termine dell'incidente probatorio. 

Pubblicato 15 secondi fa
Da Redazione

Maria Concetta Riina torna a Corleone dove avrà l’obbligo di dimora. La figlia di Totò Riina è stata arrestata lo scorso ottobre insieme al marito Antonino Ciavarello per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori toscani nell’ambito di un’indagine della Dda di Firenze. Ciavarello resterà in carcere perché detenuto per altra causa. Lo ha deciso il gip di Firenze al termine dell’incidente probatorio. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia: figlia di Totò Riina uscirà dal carcere, torna a Corleone
Apertura

“La droga di Villaseta ai boss di Cosa nostra palermitana”, in due scelgono l’abbreviato 
Cultura

“Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”: Savatteri, Sabella e Sardo al Teatro Pirandello di Agrigento
Porto Empedocle

Tubo del dissalatore alla deriva, Carmina: “pericolo incolumità e ambiente”
Apertura

Ciclone Harry, Schifani: “oltre mezzo miliardo di danni, stato d’emergenza”
Ultime Notizie

Sorpreso a spacciare ai domiciliari, denunciato 32enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv