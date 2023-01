Mafia nell’agrigentino, operazione Condor: 20 indagati (i nomi)

Sono venti in tutto gli indagati dell’inchiesta “Condor”, operazione dei carabinieri di Agrigento che ha portato all’arresto questa mattina di nove persone. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è la naturale continuazione dell’indagine Xidy che, lo scorso anno, fece luce sul mandamento mafioso di Canicattì.

In cinque sono finiti in carcere: Nicola Ribisi, 42 anni, di Palma di Montechiaro; Domenico Lombardo, 30 anni, commerciante di Agrigento; Giuseppe Chiazza, 51 anni, disoccupato di Palma di Montechiaro; Giuseppe Sicilia, 44 anni di Favara, già detenuto nel carcere di Novara e Baldo Carapezza, 27 anni, operaio di Palma di Montechiaro. In quattro ai domiciliari: Ignazio Sicilia, 47 anni, manovale di Favara; Salvatore Galvano, 52 anni, manovale di Agrigento; Francesco Centineo, 38 anni, disoccupato residente a Palermo; Giovanni Gibaldi, 35 anni, di Licata. Obbligo di dimora nel Comune di residenza e obbligo giornaliero di presentazione negli uffici di polizia giudiziaria infine per Luigi Montana, 51 anni, di Ravanusa.

Tutti gli indagati: Pasquale Alaimo, 54 anni, di Favara; Angelo Bellavia, 68 anni, di Licata; Fabiano Biancolilla, 50 anni, di Siracusa; Baldo Carapezza, 27 anni, di Agrigento; Francesco Centineo, 38 anni, di Agrigento; Antonio Chiazza, 37 anni, di Canicattì; Gioacchino Chiazza, 62 anni, di Canicattì; Giuseppe Chiazza, 51 anni, di Canicattì; Salvatore Curto, 39 anni, di Canicattì; Salvatore Galvamo, 52 anni, di Agrigento; Francesco Genova, 43 anni, di Palermo; Giovanni Cibaldi, 35 anni, di Licata; Domenico Lombardo, 30 anni, di Agrigento; Luigi Montana, 40 anni, di Ravanusa; Filippo Moscato, 66 anni, di Licata; Rosario Patto, 59 anni, di Palma; Nicola Ribisi, 42 anni, di Palma di Montechiaro; Giuseppe Sicilia, 43 anni, di Favara e Ignazio Sicilia, 47 anni, di Favara.