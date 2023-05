Mafia, Piantedosi: “L’arresto di Messina Denaro ha chiuso una pagina”

“L’arresto di Matteo Messina Denaro significa la chiusura di una pagina e l’inizio di una nuova storia. La mafia uccideva colpendo i valori fondamentali della società civile con vittime importanti come i servitori dello stato. Adesso la battaglia prosegue perché la mafia si è evoluta, è cambiato il suo modo di agire”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Palermo per la commemorazione delle vittime della strage di Capaci. “Il ruolo dello Stato e delle Istituzioni – ha aggiunto – è adattarsi anche a questo mutare della mafia e non retrocedere. Come disse Falcone: ‘la mafia è un fenomeno umano e come tale è destinato a finire’. Però fino a che ci sarà l’ultimo granello di presenza, lo Stato ci metterà l’ultima goccia di sudore per combatterlo”.