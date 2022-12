Mafia, procuratore De Lucia: “Contributo di La Torre è stato fondamentale”

“Un gigante della nostra storia, di quella siciliana ma anche di quella italiana. Il contributo che ha dato nella lotta alla mafia, con la legge che porta il suo nome, è sotto gli occhi di tutti. In totale evidenza. Ma c’è una storia che nasce molto prima. La lotta nelle campagne a favore di chi è più debole contro i potenti che caratterizza tutta la sua vita, fino a quella che io giudico una svolta fondamentale nella lotta alla mafia, cioè la scelta di impoverire la mafia attraverso la sottrazione dei suoi patrimoni”.

Lo ha detto il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, parlando della figura di Pio La Torre assassinato dalla mafia, a margine della presentazione del documentario “Ora Tocca a Noi” scritto e diretto da Walter Veltroni.

La presentazione è avvenuta questa mattina al cinema Rouge et Noir, a Palermo, organizzata dal centro Pio La Torre alla presenza di numerose scolaresche. “La lotta alla mafia deve essere di tutti i cittadini – ha aggiunto il procuratore De Lucia – secondo le proprie capacità e il proprio senso delle istituzioni, con dei doveri più gravosi per i magistrati, i poliziotti, ma è una cosa che vale per tutti. Ora tocca a noi, per fare meglio per questa città e questa terra ognuno deve mettere il proprio impegno. La lezione di Pio La Torre è anche questa”.