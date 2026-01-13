Mafia, sequestrati 800 mila euro al boss di Calascibetta

Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Misure di Prevenzione, su proposta – a firma congiunta – avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta e dalla Direzione Investigativa Antimafia, ha emesso un decreto di sequestro beni ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di un cittadino di Calascibetta, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e traffico di stupefacenti, in quanto inserito nell’organizzazione criminale denominata Cosa nostra, in seno alla quale, ha anche assunto la direzione della “famiglia di Calascibetta”.

Già nel 2022, il Tribunale di Caltanissetta, “in ragione della evidente pericolosità sociale di cui ai dettami del Codice Antimafia, ha disposto nei suoi confronti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due e mesi sei”. Le attività investigative che hanno portato all’adozione del provvedimento di sequestro sono state svolte da personale della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, che ha provveduto ad eseguire il provvedimento di sequestro patrimoniale di prevenzione. Il decreto ablatorio trae origine da un’attività finalizzata alla individuazione e aggressione degli illeciti patrimoni, “anche mediante l’utilizzo di compiacenti prestanome, riconducibili alle organizzazioni criminali o comunque a soggetti ad essa contigui, il cui tenore di vita è risultato sproporzionato rispetto ai redditi e agli asset dichiarati”.

In sequestro ha interessato l’intero complesso aziendale relativo a 2 imprese agricole, nonché 9 fabbricati, circa 35 ettari di terreni, 6 veicoli agricoli e vari rapporti bancari intestati al proposto e/o al di lui nucleo familiare, per un valore stimato in complessivi 800.000 euro circa. “Il risultato si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali agendo cosi a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico locale e nazionale”, si legge in una nota.