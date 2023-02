Messina Denaro firma i verbali, le foto del boss

Tre nuovi scatti che colgono il momento in cui Matteo Messina Denaro firma il verbale di arresto. Poco prima, il 16 gennaio scorso, i carabinieri del Ros e del Gis lo hanno bloccato all’esterno della clinica ‘La Maddalena’ di via San Lorenzo, dove era andato per curarsi.

Il boss è stato portato prima alla compagnia di San Lorenzo e da qui all’aeroporto di Boccadifalco. All’interno di un hangar c’era la base operativa dei militari del Gruppo intervento speciale e Reparto operativo speciale. Le firme di rito, poi a bordo due elicottero il padrino di Castelvetrano è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila. Da quel giorno non ci sono altre foto di Messina Denaro.