Messina Denaro, l’ultima domanda sul latitante ad Agrigento: “Quando lo prendete?”

“Non posso non approfittare della presenza del ministro dell’Interno e del capo della polizia ad Agrigento per chiedervi: ma Matteo Messina Denaro?”. Sono trascorsi appena sei giorni dal “fuori programma” avvenuto nella città dei Templi in occasione della visita del ministro dell’Interno e del capo della Polizia, giunti in Sicilia per la questione Lampedusa.

Il giornalista Franco Castaldo, a margine della conferenza stampa incentrata sul dossier migranti, si alza e chiede al capo del Viminale: “Messina Denaro?”. Una domanda che spiazza tutti: ministro, capo della polizia e Prefetto. Un incrocio di sguardi, sorrisi e stupore. Un interrogativo, alla luce di quanto avvenuto oggi, quasi profetico. Poi la risposta di Piantedosi: “Il mio è un auspicio, ammesso anche che sapessi qualcosa non posso e non voglio dire niente. Me lo auguro e spero avvenga presto.” Oggi la cattura di Matteo Messina Denaro dopo trent’anni di latitanza.