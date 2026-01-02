Mafia

Morto in carcere Rosario Scalia, il Questore di Trapani vieta funerali

Trovato morto in carcere Rosario Scalia era il braccio destro di Messina Denaro

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

 E’ morto nel carcere di Sulmona, il 24 dicembre scorso, Rosario Scalia, 50 anni, originario di Partanna. L’uomo, considerato dagli investigatori un elemento di rilievo del sistema mafioso legato a Matteo Messina Denaro, era detenuto da anni per una condanna relativa all’omicidio di Salvatore Lombardo, avvenuto il 21 maggio 2009 nel bar Smart Cafè di Partanna, nel Trapanese.

“Il Questore di Trapani ha disposto specifico divieto di svolgimento delle esequie in forma pubblica in virtù del quale è vietata ogni commemorazione od altra funzione religiosa che si svolga al di fuori del cimitero di Partanna ove la salma dell’uomo, nelle prossime ore, verrà trasferita e tumulata”. “Tale tipologia di provvedimento ha la finalità di scongiurare che i funerali possano costituire il pretesto per manifestazioni di consenso più o meno esplicito verso l’organizzazione mafiosa”, si legge in una nota. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Tenta di scavalcare una finestra e vola giù nel seminterrato: 22enne in gravi condizioni
Mafia

Morto in carcere Rosario Scalia, il Questore di Trapani vieta funerali
Apertura

Maxi rissa la notte di Capodanno a Licata: al via le indagini dei Carabinieri
di Gioacchino Schicchi

“Acqua dissalata rivenduta due volte”, Aica segnala il caso alla Corte dei conti
Messina

Chiedono 600 euro per restituire l’auto rubata, tre arresti
Giudiziaria

Chiuse le indagini sulla strage di Monreale, in tre verso il processo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv