Maxi rissa la notte di Capodanno a Licata: al via le indagini dei Carabinieri

La rissa, in corso Vittorio Emanuele, avrebbe coinvolto una decina di persone

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Licata sono al lavoro per ricostruire la dinamica di una violenta rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, durante la notte di Capodanno. I fatti si sono verificati intorno alle 3 del mattino in corso Vittorio Emanuele; durante le fasi della rissa, la zona si è rapidamente svuotata. Di lì a poco, l’arrivo dei militari dell’Arma che hanno interrotto la rissa e avviato le indagini. Massimo riserbo sulla vicenda che avrebbe coinvolto un nutrito gruppo di persone.

Apertura

