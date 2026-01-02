Palermo

Tenta di scavalcare una finestra e vola giù nel seminterrato: 22enne in gravi condizioni

La giovane durante una festa privata di Capodanno è rimasta ferita dopo una caduta di oltre tre metri

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Una studentessa universitaria di 22 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo una caduta di circa tre metri da una villa durante una festa privata di Capodanno a Mondello. Secondo quanto emerso, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino nel corso di un party con numerosi invitati. La ragazza si sarebbe trovata da sola in un bagno al piano terra e, non riuscendo a uscire, avrebbe tentato di scavalcare una finestra per raggiungere un balcone vicino. Il tentativo si è però concluso con una caduta nel seminterrato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

