Messina

Chiedono 600 euro per restituire l’auto rubata, tre arresti

Sono ritenuti responsabili di “estorsione”, commessa con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nella serata di capodanno, a Torregrotta (ME), i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza tre persone, di cui due già gravate da precedenti di polizia, ritenute responsabili di “estorsione”, commessa con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”. 

In particolare, stando a quanto ricostruito dai militari, gli indagati avevano contattato telefonicamente uno straniero che nella serata del 30 dicembre scorso aveva subito a Messina il furto della propria autovettura, chiedendogli di consegnare 600 euro per ottenere la restituzione del veicolo. 

È stato così che la vittima si è rivolta ai Carabinieri, i quali – di concerto con la Procura della Repubblica di Messina – hanno predisposto immediatamente un servizio mirato e hanno sorpreso i malviventi nel momento e nel luogo ove avrebbero dovuto ricevere il denaro. 

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati ristretti presso i rispettivi domicili a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

