Processo “Montagna” (abbreviato): slitta di 90 giorni il deposito della sentenza

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo Marco Gaeta, ha bisogno di altri 90 giorni per depositare la sentenza e relative motivazioni riguardanti il processo “Montagna” (rito abbreviato) nato da un’inchiesta dei carabinieri del Reparto operativo di Agrigento, all’epoca dei fatti guidati dal ten. col. Andrea Azzolini, che ha disarticolato le nuove famiglie mafiose dell’Agrigentino.

I termini sarebbero scaduti il prossimo 25 ottobre ma l’imponenza del processo (54 imputati) e la sua delicatezza nonché il carico di lavoro che obera il magistrato hanno determinato un allungamento dei tempi di deposito della sentenza di altri 90 giorni.

La vicenda processuale si racchiude essenzialmente in questi dati: i pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia, il procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido e i sostituti Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra, avevano chiesto 54 condanne per oltre 600 anni di carcere. Il Gip, invece, aveva deciso 35 condanne, per un totale di oltre tre secoli di carcere, e 19 assoluzioni.

Questo il dettaglio della sentenza, che riduce di un terzo le pene grazie alla scelta del rito. Tra parentesi sono indicate le richieste della pubblica accusa.

Francesco Fragapane è stato condannato a 20 anni (richiesta pm 20 anni); Salvatore Di Gangi, di Sciacca 17 anni; Pasquale Fanara, di Favara, assolto, Giovanni Gattuso, di Castronovo di Sicilia, assolto; Vincenzo Mangiapane classe 55, 16 anni, di Cammarata, Giuseppe Luciano Spoto, di Bivona, 19 anni; Antonino Vizzì, di Raffadali, 14 anni; Luigi Pullara, di Favara, 10 anni e 8 mesi), Stefano Valenti, di Favara, 6 anni e 8 mesi) e Giuseppe Nugara, di San Biagio Platani, 19 anni e 4 mesi. (richiesta pm 20 anni); Adolfo Albanese, 71 anni assolto (10 anni e 8 mesi di reclusione), Giuseppe Blando, 54 anni assolto (11 anni), Vincenzo Cipolla, 56 anni, 14 anni (15 anni), Domenico Antonio Cordaro, 10 anni 53 anni (6 anni), Franco D’Ugo,4 anni e 4 mesi; 53 anni (4 anni), Giacomo Di Dio, 50 anni, assolto (11 anni), Santo Di Dio, 50 anni, 4 anni, (10 anni e 6 mesi), Angelo Di Giovanni, 10 anni e 8 mesi, 46 anni (15 anni), Stefano Di Maria, 25 anni assolto, (9 anni), Vincenzo Dolce, 3anni 52 anni (3 anni), Francesco Maria Antonio Drago,1 anno e 8 mesi 51 anni (3 anni), Daniele Fragapane, 33 anni 6 anni e 8 mesi (12 anni), Raffaele Fragapane, 10 anni e 8 mesi) 41 anni (11 anni), Alessandro Geraci, 32 anni, tre anni, (3 anni); Angelo Giambrone, 36 anni assolto, (12 anni), Francesco Giordano, 50 anni, 6 anni e 8 mila euro multa (14 anni); Salvatore La Greca, 75 anni assolto (14 anni), Viviana La Mendola, 40 anni assolta, (3 anni), Raffaele La Rosa, 59 anni, 13 anni e 4 mesi, (18 anni), Roberto Lampasona, 40 anni assolto (11 anni), Antonio Licata, 27 anni, 4 anni 20 giorni e sei mila euro di multa (12 anni). Gli altri condannati sono: Calogero Limblici, 60 anni 16 anni, (14 anni), Calogero Maglio, 51 anni 4 anni e 8 mesi,(12 anni); Vincenzo Mangiapane, 47 anni assolto, (12 anni), Vincenzo Mangiapane, 64 anni, 16 anni (10 anni e 6 mesi), Domenico Maniscalco, 53 anni, assolto (14 anni), Giovanni Antonio Maranto, 54 anni, 12 anni e 12 mila euro di multa (14 anni), Pietro Paolo Masaracchia, 68 anni, 4 anni e 4 mesi e 5 mila euro di multa (4 anni); Salvatore Pellitteri, 42 anni assolto (8 anni; Vincenzo Pellitteri, 66 anni, 6 anni e 4 messi e 14000 euro di multa (9 anni); Salvatore Puma, 41 anni, 6 anni e 20mila euro di multa (12 anni); il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, 50 anni, otto anni perché pentito (8 anni); il figlio Calogero Quaranta, 26 anni 4 anni 20 giorni e 60 mila euro multa(10 anni), Pietro Stefano Reina, 67 anni (6 anni), Calogero Sedita, 35 anni, (11 anni), Massimo Spoto, 40 anni 13 anni e 8 mesi,(18 anni); Vincenzo Spoto, 42 anni assolto, (15 anni); Nazarena Traina assolta, (3 anni), Gerlando Valenti, 46 anni 6 anni e 8 mesi, (15 anni);Vincenzo Valenti, 50 anni, assolto (3 anni); Giuseppe Vella, 38 anni 12 anni e 8 mesi, (18 anni); Salvatore Vitello, 43 anni assolto,(3 anni); Antonino Vizzì, 54 anni 14 anni, (20 anni); Carmelo Battaglia, 42 anni (4 anni) e Concetto Errigo, 60 anni (4 anni), entrambi a 4 anni e 4000 euro di multa. Sequestrate le imprese degli Spoto.