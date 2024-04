“Rapporti tra ex consigliere e mafia sin dagli anni 90”, chi è Mimmo Russo

“Le indagini hanno pienamente confermato le tante dichiarazioni che, nel corso degli anni, numerosi collaboratori di giustizia hanno rilasciato a carico di Russo, convergenti sulla circostanza che egli sia da sempre stato vicino a Cosa nostra palermitana”. Lo sostiene il gip di Palermo, Walter Tortorici, che, accogliendo la richiesta della procura ha disposto la custodia cautelare in carcere per Girolamo ‘Mimmo’ Russo, ex consigliere comunale di FdI a Palermo con l’accusa di di concorso esterno n associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, concorso in estorsione aggravata, concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Tutti i collaboratori di giustizia hanno riferito che fin dagli anni ’90, Russo, ‘re’ dei precari di Palermo, in occasione delle campagne elettorali, e’ solito stringere patti con esponenti mafiosi di vertice delle varie famiglie sparse sul territorio palermitano. “In base a questi patti – si legge nel provvedimento del gip – Russo si fa promettere voti da soggetti mafiosi, in cambio dei quali offre i propri servigi di pubblico ufficiale consistenti nel procacciare posti di lavoro a mafiosi e loro familiari all’interno di cooperative finanziate con denaro pubblico, oppure nel far pervenire finanziamenti pubblici in occasione dello svolgimento di feste rionali”. In altre occasioni, Russo ha “comprato” i voti consegnando a soggetti mafiosi somme di denaro, beni alimentari e buoni benzina, da distribuire tra gli elettori dei rispettivi quartieri. Inoltre – e’ emerso dalle indagini condotte dai carabinieri – Russo ha occultamente gestito le assunzioni nella Social Trinacria Onlus, associazione finanziata con fondi regionali, assicurando salari a personaggi anche di vertice di cosa nostra, in cambio del loro appoggio politico-elettorale. Mentre, in epoca piu’ recente, “la permanente vicinanza tra Russo e il contesto criminale della citta’ emerge da vicende che lo hanno coinvolto in qualita’ di esponente politico e candidato alle elezioni 2022: egli ha costantemente promesso posti di lavoro a soggetti vicini ad ambienti mafiosi in cambio di voti”.

E’ stato il primo consigliere comunale per Fratelli d’Italia a Palermo Mimmo Russo, arrestato stamani per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Aveva aderito al partito nel 2017, subito dopo essere stato eletto consigliere nella lista Palermo 2022 che aveva sostenuto Leoluca Orlando, vincitore di quella tornata elettorale. In quella lista Mimmo Russo aveva ottenuto 1.001 voti, al quarto posto per numero di preferenze tra i 40 candidati. Alle ultime comunali del 2022, Russo si è ricandidato con la lista di FdI ma non è stato eletto: è arrivato undicesimo nella lista dei 40, con 805 preferenze. Dopo la sconfitta elettorale aveva cercato sponda nel partito per avere qualche incarico, ma senza riuscirsi. Attualmente Mimmo Russo è componente del coordinamento cittadino di FdI. Negli anni Novanta era stato consigliere di circoscrizione, prima di approdare in Consiglio comunale. Ha più volte cambiato casacca: da Alleanza Nazionale al Mpa di Raffaele Lombardo, da Azzurri per l’Italia al movimento Palermo 2022.

Dopo la militanza nel Msi, Mimmo Russo entra per la prima volta in Consiglio comunale nel 2001 con la lista Azzurri per le Libertà, ottenendo 874 voti, in sostegno al candidato sindaco del centrodestra Diego Cammarata. Cinque anni dopo viene rieletto a Palazzo delle Aquile con la lista di An, conquistando quasi il triplo delle preferenze: 2.261. In quegli anni è il leader dei precari storici di Palermo e a ogni manifestazione lui è sempre in piazza. Il terzo mandato di fila arriva nel 2012, con la lista del Mpa anche se dimezza le preferenze 1041. Va a segno per la quarta volta, ma stavolta col centrosinistra, nel 2017 con la lista Palermo 2022. Il pokerissimo con FdI non gli riesce.