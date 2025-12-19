Mafia

Sequestrati beni per 20 mln a imprenditore ritenuto vicino a Cosa Nostra

Sottoposte a sequestro otto società e una ditta individuale nel settore dei trasporti e della compravendita di beni immobili, tre ville e numerosi terreni nella provincia di Ragusa, rapporti bancari e finanziari intestasti alle imprese e a sei persone fisiche.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Maxi sequestro di beni tra le province di Ragusa, Catania e Roma. La Direzione investigativa antimafia etnea, in collaborazione con la Questura di Ragusa, ha eseguito un decreto, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, nei confronti dell’imprenditore Raffaele Giudice, di 65 anni, ritenuto contiguo a Cosa nostra di Vittoria e recentemente condannato dal Gup di Catania a otto anni e quattro mesi di reclusione per concorso esterno all’associazione mafiosa

Le indagini economico-patrimoniali hanno evidenziato, spiegano gli investigatori, l’assenza di risorse lecite a disposizione dell’uomo e dei suoi familiari idonee a giustificare gli investimenti effettuati e una generalizzata sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto. I beni oggetti di sequestro hanno un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. In particolare, sono state sottoposte a vincolo otto società e una ditta individuale, attive tra le province di Roma, Catania e Ragusa, nel settore dei trasporti e della compravendita di beni immobili, tre ville e numerosi terreni nella provincia di Ragusa, rapporti bancari e finanziari intestasti alle imprese e a sei persone fisiche.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Carabinieri, il generale Del Monaco in visita al comando provinciale di Agrigento
Apertura

Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: morta una donna di Santa Margherita di Belice
di Irene Milisenda

Ravanusa, i ragazzi delle scuole a fianco del sindaco Pitrola: “Noi siamo con te”
Catania

Nasconde dosi di droga nel lettino della figlia, arrestato
Mafia

Sequestrati beni per 20 mln a imprenditore ritenuto vicino a Cosa Nostra
Mafia

Mafia, Cassazione annulla ordinanza: 64enne resta in libertà
banner italpress istituzionale banner italpress tv