A Menfi un parco giochi per ricordare il piccolo Gioele

I genitori di Gioele Palminteri, il piccolo di quattro anni scomparso prematuramente lo scorso 17 agosto presso l’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo, hanno ricevuto tante donazioni, all’incirca settemila euro, e hanno deciso di utilizzare questi soldi per creare qualcosa che possa essere utile a tutta la comunità. Gioele amava i supereroi e l’idea dei genitori, della zia Rosalia e di un’amica di famiglia, Mariella Sanzone, è stata quella di creare un grande parco giochi per tutti i bambini di Menfi, in memoria del piccolo supereroe Giole.

Si chiamerà “La casetta di Gioele” e da parte del comune ci sarà – come ha fatto sapere il vicesindaco Sandro LaPlaca – la massima disponibilità per cercare un’area adeguata per poter accogliere la richiesta della famiglia Palminteri. Il comune, naturalmente, si occuperà solo di cercare uno spazio adeguato, ma saranno i familiari e i loro stretti amici a contattare personalmente la ditta per i giochi e parecchi artisti menfitani sono già pronti, a titolo gratuito, per disegnare un grande murales con il ritratto di Giole e i suoi supereroi.