Arma clandestina e denaro falso, arrestato 28enne a Menfi

Pubblicato 51 minuti fa
I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un 28enne per detenzione di arma e munizioni clandestine e spendita e detenzione di denaro falso.

l’indagine posta in essere dai militari della Stazione Carabinieri di Petrosino supportati nella fase esecutiva dai colleghi della Stazione Carabinieri di Menfi del Comando Provinciale di Agrigento è scaturita da una querela relativa a una truffa verificatasi a Petrosino, dove un uomo acquistava una moto da cross pagandola 5500€ in contanti, di cui 5100€ tutti in banconote da 100 risultavano falsi. 

Una serrata e tempestiva attività investigativa condotta dai Carabinieri di Petrosino, permetteva di individuare il presunto autore della truffa, un 28enne palermitano residente a Menfi, nella cui abitazione a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti 2300 euro di banconote contraffatte tutte dal taglio di 100€ e una pistola calibro 765 di fabbricazione artigianale munita di 16 colpi.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura della detenzione in carcere. 

