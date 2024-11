Cittadinanza onoraria di Menfi al corpo della Guardia di Finanza

In occasione dei 250 anni di fondazione del corpo della Guardia di Finanza, insieme a tante iniziative di celebrazione che si sono svolte in tutta Italia, in molti Comuni ci sono stati tanti conferimenti di cittadinanza onoraria alle Fiamme gialle. Oggi un’analoga cerimonia si è svolta al Comune di Menfi.

L’evento si è svolto nell’aula consiliare del Comune belicino, presieduto dal presidente del civico consesso Ezio Ferraro ed alla presenza delle massime autorità istituzionali della provincia, primo fra tutti il comandante provinciale della Guardia di Finanza Edoardo Moro.

Il percorso che ha portato al conferimento dellla cittadinanza onoraria è cominciato con una richiesta della sezione di Sciacca dell’associazione nazionale finanzieri d’Italia, fatta propria dal consigliere comunale Giuseppe Palminteri, che è anche presidente del locale Kiwanis Club, con una mozione d’indirizzo approvata poi dalla giunta e dall’intero consiglio. Nel corso degli interventi che hanno preceduto la solenne cerimonia, è stata sottolineata l’importanza dell’evento, che è un ulteriore segnale di vicinanza del territorio al lavoro svolto dalla forze dell’ordine, che giornalmente assolve ad importanti compiti non solo istituzionali ma anche culturali e sociali.