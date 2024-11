È morto Vittorio Brignoli, con il suo ristorante fece conoscere Menfi al mondo

È morto nella giornata di ieri, a causa di un improvviso malore, Vittorio Brignoli, 80 anni, fondatore e proprietario del ristorante “Da Vittorio” a Porto Palo di Menfi. Brignoli, originario della bergamasca, aveva deciso di stanziarsi a Menfi (dove si era sposato) e aprire il ristorante che nel corso degli anni divenne una vera e propria istituzione. La sua attività, con la famosa veranda vista mare, ha portato il piccolo borgo marinaro ad essere conosciuto in tutto il mondo.

Ai suoi tavoli si sono sedute diverse personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, della musica e della politica. “La nostra comunità – ha commentato il sindaco Vito Clemente – perde un uomo e un professionista che ha contribuito a far conoscere Porto Palo al mondo intero. Personalità di livello mondiale conoscono la nostra città anche grazie alle sue doti culinarie. Gli siamo grati per quello che ha fatto e sicuramente faremo qualcosa per ricordarlo. Ci uniamo al dolore della famiglia, io e tutta l’amministrazione comunale”.

foto CorriereDiSciacca.it