Festival del mare e del gusto, ultima tappa il 2 ottobre a Menfi

Ha il sapore autentico del mare, il profumo inconfondibile della terra e la magia dell’arte che incanta: il Festival del Mare e del Gusto, promosso dal Galp “Il Sole e l’Azzurro”, si attesta come la più riuscita, intensa ed efficace proposta di promozione territoriale dell’anno, capace di restituire voce e orgoglio alle eccellenze della costa siciliana. Un viaggio emozionale che finora ha attraversato 9 tappe indimenticabili, toccando i luoghi simbolo e i paesaggi più suggestivi del tratto di costa compreso tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle.

Dalla maestosità millenaria dei Templi di Selinunte al fascino intimo della Villa Romana di Realmonte, passando per il prestigio dell’Ex Convento dei Gesuiti di Sciacca e la suggestione del Giardino del Santuario di Siculiana, fino alle piazze e ai teatri a cielo aperto di dieci splendide località balneari. Scenografie naturali e storiche di rara bellezza che hanno trasformato ogni appuntamento in una festa per gli occhi e per il cuore. A fare da filo conduttore, una scelta artistica di alto profilo: musicisti di straordinaria qualità, attori d’eccezione ed eminenti operatori culturali hanno saputo intrecciare performance e racconti, offrendo al pubblico momenti di profonda commozione e riflessione.

Ma il Festival è stato soprattutto un inno alle radici e al mare. Le degustazioni guidate hanno celebrato l’anima enogastronomica di questo litorale, mettendo in risalto i tesori del nostro pescato: il pesce azzurro, risorsa preziosa e genuina, e il raffinato gambero rosa, protagonisti assoluti di piatti tradizionali e interpretazioni d’autore capaci di conquistare i palati di residenti e turisti. L’iniziativa del Galp “Il Sole e l’Azzurro” si è rivelata un’idea vincente non solo per i numeri e i consensi registrati, ma per essere riuscita a tracciare una nuova visione d’identità territoriale: un legame profondo, vitale e consapevole tra la comunità, il mare e le risorse infinite di questa terra di Sicilia. Il grande itinerario del gusto e della bellezza si avvia ora verso il suo momento conclusivo. Il Festival darà il suo arrivederci al pubblico il prossimo 2 ottobre nella piazza principale di Menfi, con una serata evento che promette di chiudere in grande stile un percorso che ha già segnato il cuore di chi lo ha vissuto.