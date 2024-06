Furto in una tabaccheria a Menfi, mille euro il bottino ma telecamere riprendono i ladri 

Colpo in una tabaccheria a Porto Palo, in territorio di Menfi. Tre malviventi sono entrati in azione nell’attività commerciale Scirica che si trova all’interno di un container da quando la frana ha reso inagibile la storica sede.

I ladri hanno portato via soldi e sigarette. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa mille euro. A fare la scoperta è stato lo stesso titolare che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le telecamere di sorveglianza della tabaccheria avrebbero ripreso i ladri in azione. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei responsabili.