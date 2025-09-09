Gemellaggio Imperia-Menfi, primo incontro istituzionale tra Clemente e Scajola

Si è svolto in mattinata nella sala Consiliare di Palazzo Civico l’incontro tra il Sindaco Claudio Scajola, il Presidente del Consiglio comunale di Imperia Simone Vassallo e la delegazione di Menfi, città da poco gemellata con Imperia, rappresentata dal sindaco Vito Antonio Clemente e il Presidente del Consiglio Comunale Ignazio Ferraro. In occasione di Inycon che si svolgerà il 3-4-5 ottobre, invece, il Sindaco Scajola è stato invitato a visitare la città di Menfi.

Al centro dell’incontro la volontà di valorizzare, in maniera sinergica, le eccellenze che accomunano i due territori, in particolare nel settore agroalimentare, nel turismo nautico e in quello sostenibile. Entrambe le città, infatti, possono vantare importanti piste ciclabili costiere, sviluppate sul tracciato dell’ex sedime ferroviario, capaci oggi di attrarre visitatori e promuovere una mobilità più rispettosa dell’ambiente.

“I gemellaggi funzionano se vengono mantenuti vivi in maniera costante. Il fatto che per la prima volta Imperia stabilisca un legame con un altro Comune italiano agevola sicuramente il compito di organizzare iniziative insieme. Ci sono diversi aspetti che interessano i nostri due territori, su tutti l’agroalimentare, e lavoreremo per far crescere questa amicizia” dichiara il Sindaco Claudio Scajola.

E’ un’iniziativa che nasce nel segno della collaborazione tra territori che condividono importanti tratti identitari, entrambe le città sono insignite della Bandiera Blu, riconoscimento internazionale per la qualità ambientale delle spiagge e dei servizi. Menfi e Imperia vantano inoltre prodotti agricoli di eccellenza, in particolare l’olio extravergine d’oliva, e puntano sul turismo legato al mare, alla natura e all’enogastronomia, come motore di sviluppo sostenibile.

«Questo gemellaggio – ha dichiarato il Sindaco Clemente – è un’occasione per avviare un percorso comune, basato sulla promozione dei nostri territori, sulla cultura dell’accoglienza e su valori condivisi come il rispetto dell’ambiente e delle tradizioni».

“A nome dell’intero Consiglio comunale esprimo soddisfazione e gratitudine per la conclusione dell’iter che ha definito il gemellaggio tra Imperia e Menfi – dice il Presidente del Consiglio Comunale Ezio Ferraro, il quale ritiene il gemellaggio con Imperia un insostituibile strumento di coesione territoriale che unisce strategicamente Nord e Sud del Paese, nella prospettiva di una vicendevole crescita economica e turistica. Un ponte per unire l’ Italia con le sue differenze e distanze geografiche, economiche e culturali, valorizzando, al contempo, potenzialità e peculiarità che permeano l’identità dei territori”

L’obiettivo è quello di promuovere progetti congiunti e di intrattenere una rete di relazioni che rafforza il dialogo tra due comunità unite da un’idea concreta di futuro.