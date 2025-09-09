Ladro acrobata si arrampica fino al primo piano per rubare in casa, arrestato

Si è arrampicato fino al primo piano di un palazzo di via Libertà, a Palermo, è entrato in un appartamento e ha portato via un pc portatile e alcuna bigiotteria. A fermare il ladro acrobata, 45 anni, è stata la polizia allertata da alcuni passanti che, in piena notte, hanno notato l’uomo arrampicarsi sull’edificio.

Quando gli agenti sono arrivati davanti l’edificio, l’uomo, che stava cercando di fuggire da una finestra sul prospetto laterale, è rientrato nell’appartamento e, uscendo dalla porta, ha tentato di nascondersi sul tetto della cabina ascensore. Gli agenti però lo hanno trovato e arrestato. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.