Nomina di Tardino all’Autorità Portuale, slitta la decisione del Tar

E’ stata rinviata a gennaio la decisione del Tar sul ricorso contro la nomina di Annalisa Tardino a commissario dell’Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale, presentato dalla Regione Siciliana. La nomina, decisa dal ministro delle Infrastrutture Salvini aveva provocato uno scontro tra il presidente della Regione Renato Schifani e la Lega.

Oggi si attendeva la decisione che è stata, invece, rinviata. Palazzo d’Orléans ha scelto di non insistere sulla sospensione cautelare dell’atto ministeriale, “ritenendo più utile un giudizio completo e approfondito piuttosto che un intervento limitato e sommario.- fa sapere l’ufficio stampa – La decisione risponde alla volontà di garantire la piena legittimità nella direzione di un ente pubblico strategico per lo sviluppo della Sicilia occidentale. La Regione ribadisce inoltre la propria convinzione che le contestazioni mosse al provvedimento ministeriale siano fondate e destinate a trovare conferma in sede di merito”