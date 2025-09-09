Furto di energia elettrica, denunciati 5 “furbetti del contatore”

Dopo quelli scoperti a Palermo nei giorni scorsi, i carabinieri hanno accertato altri furti di energia elettrica nella provincia: 5 i denunciati. I controlli sono scattati a Misilmeri dove i furbetti del contatore si erano allacciati abusivamente alla rete E-Distribuzione.

Hanno un età compresa tra i 38 e gli 85 anni. I controlli sono stati eseguiti dai militari e dai tecnici dell’Enel che hanno passato al setaccio diversi condomini e abitazioni.