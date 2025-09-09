Palermo

Furto di energia elettrica, denunciati 5 “furbetti del contatore”

I controlli sono stati eseguiti dai militari e dai tecnici dell'Enel che hanno passato al setaccio diversi condomini e abitazioni

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Dopo quelli scoperti a Palermo nei giorni scorsi, i carabinieri hanno accertato altri furti di energia elettrica nella provincia: 5 i denunciati. I controlli sono scattati a Misilmeri dove i furbetti del contatore si erano allacciati abusivamente alla rete E-Distribuzione.

Hanno un età compresa tra i 38 e gli 85 anni. I controlli sono stati eseguiti dai militari e dai tecnici dell’Enel che hanno passato al setaccio diversi condomini e abitazioni.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Ladro acrobata si arrampica fino al primo piano per rubare in casa, arrestato
Palermo

Furto di energia elettrica, denunciati 5 “furbetti del contatore”
Caltanissetta

Si toglie il braccialetto per avvicinarsi all’ex compagna, arrestato
Lampedusa

Ancora un tragico sbarco a Lampedusa, recuperati due cadaveri
Apertura

Tragico schianto sulla Palermo-Agrigento, morto 42enne 
Caltanissetta

Spaccia droga mentre è ai domiciliari, arrestato