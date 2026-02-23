Menfi

Lotto, vinti 21 mila euro a Menfi

Venerdì in Corso dei Mille a Menfi, in provincia di Agrigento, vinti 21mila euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Il Lotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, sono andati in totale, tra le vincite maggiori, premi per 79.369 euro. Venerdì in Corso dei Mille a Menfi, in provincia di Agrigento, vinti 21mila euro con un ambo, due ambi Oro e un terno Oro, nella stessa giornata in via Babbaurra a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, premio da 10.869 euro con una Cinquina Simbolotto. Mentre sabato in Corso Umberto I a Modica, in provincia di Ragusa, colpo da 47.500 euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 225,4 milioni da inizio anno.

