Apertura

Era accusato di aver baciato una minorenne nel suo negozio, assolto commerciante 

Il commerciante, titolare di un negozio nel centro di San Leone, era accusato di atti sessuali con una minorenne

Pubblicato 22 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha assolto un commerciante bengalese – titolare di un negozio nel centro di San Leone – dall’accusa di atti sessuali con minore.

Il pubblico ministero Elettra Consoli aveva chiesto un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione nei confronti dell’imputato, difeso dall’avvocato Davide Casà. Il giudice, tuttavia, ha disposto l’assoluzione perchè il fatto non sussiste.

La vicenda risale al settembre dello scorso anno e scaturisce dalla denuncia della madre della ragazzina. Racconto che la donna, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Giovanni Crosta,  ha poi confermato anche in aula durante l’incidente probatorio. Secondo l’accusa, il commerciante avrebbe bloccato e baciato in bocca la minorenne che si trovava all’interno del suo negozio. Il sessantenne ha sempre respinto le accuse.

