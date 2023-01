Menfi, La Rocca Ruvolo: “Commissario per dissesto idrogeologico al lavoro per trovare le risorse necessarie”

“Sono intervenuta oggi in Aula per mettere al corrente il Governo e l’Assemblea regionale siciliana della situazione incresciosa che da oltre un anno si sta vivendo a Menfi per la frana dopo il nubifragio del novembre del 2021. Proprio oggi, il commissario per il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, che ha ricevuto il progetto da parte del comune di Menfi, si adopererà per trovare le risorse economiche necessarie per l’intervento, che non sono più di 377mila euro ma 500mila euro, e alle ore 15 riceverà il sindaco di Menfi. Ho chiesto nello stesso tempo di dare al tabaccaio, il signor Giuseppe Scirica, la possibilità di riprendere la sua attività lavorativa o col container, così come disposto dall’Associazione dei tabaccai, oppure tornando nella sua sede”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Lavorare per un territorio – aggiunge la deputata regionale – significa lavorare insieme tra istituzioni. Ma quando non si viene coinvolti diventa complicato potere dare risposte, come sta facendo in questo caso l’amministrazione comunale di Menfi”.