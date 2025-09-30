Tragedia a Canicattì, 15enne travolto e ucciso da auto in corsa

Tragedia a Canicattì. Un ragazzino di soli 15 anni è morto in un incidente stradale dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. È accaduto questa notte nei pressi della villa comunale. Le persone a bordo del veicolo, dopo aver investito il giovane che si trovava in sella ad uno scooter, sono scappate. La polizia li ha individuati poco dopo. Per l’adolescente, che avrebbe compiuto sedici anni a breve, non c’è stato niente da fare. Sono in corso indagini degli agenti del locale commissariato per accertare chi fosse alla guida del mezzo che ha travolto e ucciso il ragazzino.