Palermo

Dosi di crack dentro false pietre ornamentali, arrestato

Due finte pietre ornamentali, all’interno delle quali erano ricavati due piccoli spazi segreti dove erano nascoste 34 dosi di crack

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

La polizia di Stato di Palermo ha arrestato un ragazzo di 20 anni trovato con droga. In particolare, il giovane, è stato colto mentre transitava, in via Sacco e Vanzetti, a bordo di un monopattino. Nel corso dell’identificazione il 20enne ha ammesso di avere al seguito della sostanza stupefacente. In particolare, il giovane era in possesso di due finte pietre ornamentali, all’interno delle quali erano ricavati due piccoli spazi segreti dove erano nascoste 34 dosi di crack pronte per essere vendute. La droga è stata sequestrata. Per il 20enne è scattato l’obbligo di dimora cumulato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tutti i giorni della settimana.

