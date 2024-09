Menfi, rubati mille metri di cavi in rame ad un’azienda di Campobasso 

Ladri in azione a Menfi. Ignoti malviventi hanno rubato mille metri di cavi in rame di proprietà di un’azienda di Campobasso che si occupa della costruzione di un impianto fotovoltaico. Il danno non è stato ancora quantificato. Il responsabile, dopo aver fatto la scoperta, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

Appena qualche giorno fa, a Sambuca, i ladri sono entrati in azione rubando 300 chili di rame dall’impianto idrico del lago Arancio a Sambuca. Un furto accompagnato anche da un raid vandalico con danni per circa 70 mila euro subiti dal Consorzio di Bonifica Agrigento3 che resterà fermo per circa un mese.