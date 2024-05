Rubati 1.500 metri di cavi in rame, decine di case senza luce a Menfi 

Ancora ladri di “oro rosso” in azione. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare ben 1.500 metri di cavi in rame dall’impianto elettrico in contrada Gurra Soprana, a Menfi. La conseguenza è che decine di case della zona sono rimaste senza luce. A fare la scoperta è stato uno dei responsabili dell’impianto che ha denunciato il furto ai carabinieri della locale stazione.