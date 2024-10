Strade, al via lavori di manutenzione nella zona occidentale della provincia

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nuovi interventi per migliorare la sicurezza di alcune strade provinciali della zona ovest. Con determinazione dirigenziale del Settore Infrastrutture Stradali è stata infatti aggiudicata la gara per l’Accordo Quadro annuale relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle SP n. 70 “Sambuca – Stazione Gulfa”, n. 44-A “Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 (staz. Gulfa) – S. Margherita Belice”, n. 44-B “S. Margherita Belice – Salaparuta”, n. 79-A “Sciacca – Menfi” e n. 79-B “Menfi – conf. prov. Trapani”.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa C.G. SYSTEM S.R.L., con sede a Montelepre (PA), che ha offerto il ribasso del 31,732%, per un importo contrattuale di 1.698.000,00 euro più Iva, compresi 33.960,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (D.M. n. 123/2020).

Gli interventi, da eseguire entro un anno dalla consegna dei lavori secondo le indicazioni e con la direzione dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, prevedono, tra gli altri, la pulitura di cunette stradali, canali e tombini, realizzazione di drenaggi, bitumazione dei tracciati, realizzazione di gabbionate a protezione della sede stradale, rifacimento di cassonetti, collocazione di barriere di protezione, realizzazione di cordoli e cunette in calcestruzzo.