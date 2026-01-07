Accusa malore mentre è al volante, morto 79enne

Un automobilista di 79 anni è morto, stamane, sulla tangenziale di Messina a causa di un malore. L’episodio è avvenuto subito dopo l’uscita del tunnel Telegrafo, in direzione Palermo. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Disagi alla circolazione, con rallentamenti per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.