Messina

Accusa malore mentre è al volante, morto 79enne

Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Un automobilista di 79 anni è morto, stamane, sulla tangenziale di Messina a causa di un malore. L’episodio è avvenuto subito dopo l’uscita del tunnel Telegrafo, in direzione Palermo. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Disagi alla circolazione, con rallentamenti per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

