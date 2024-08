Aggredisce convivente con un coltello, arrestato 45enne

I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), hanno arrestato un 45enne per tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate, per aver colpito con un coltello la convivente 30enne. I carabinieri, sono intervenuti ieri, a seguito di una segnalazione al 112, in un appartamento del centro, dove è stata segnalata una lite in famiglia. I militari hanno trovato sul posto i sanitari del 118, arrivati in soccorso di una donna che, poco prima, dopo un litigio, era stata aggredita e colpita con un coltello dal convivente che poi si è allontanato subito dopo.

L’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze dell’abitazione, ancora con le scarpe macchiate di sangue, è stato bloccato e portato in caserma. I carabinieri, nel sopralluogo fatto nell’abitazione, hanno trovato e sequestrato un coltello da cucina sporco di sangue, utilizzato dall’aggressore. La vittima, 30enne, trasportata e medicata all’ospedale di Milazzo, ha riportato ferite non gravi. L’uomo invece è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.