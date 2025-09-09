Agrigento

Approvazione variazione di bilancio per il Teatro Pirandello: via libera ai lavori sul tetto

Con il voto favorevole di tredici consiglieri, oggi si è scongiurato il rischio di compromettere la programmazione imminente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Consiglio Comunale di Agrigento ha ratificato oggi la delibera che consente l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto del Teatro Pirandello. Un passaggio cruciale per la salvaguardia della struttura e per l’avvio della nuova stagione teatrale.

Il tetto, ammalorato da decenni, è stato oggetto negli anni di numerosi interventi tampone, mai risolutivi. Con il voto favorevole di tredici consiglieri, oggi si è scongiurato il rischio di compromettere la programmazione imminente.

“Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i consiglieri che hanno compreso l’urgenza. Adesso ci aspettiamo che gli uffici comunali agiscano con rapidità ed efficacia, affinché i lavori vengano avviati in tempi brevi e la stagione teatrale possa iniziare senza imprevisti o disagi”, dichiara Alessandro Patti, presidente Fondazione Teatro Pirandello

