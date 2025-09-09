Naro

Naro, i vigili del fuoco in Via Laudicina per salvare un gattino

Curiosità e ammirazione, inevitabile, di tanti naresi che si sono “goduti” una delle azioni più nobili dei vigili del fuoco.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì sono intervenuti questo pomeriggio nel centro storico di Naro, in Via Laudicina, allertati da alcuni passanti che avevano notato un gatto che era riuscito a salire su un balcone e che non riusciva più a scendere.

I pompieri, con l’ausilio di un’autogru hanno lavorato diversi minuti prima di mettere in sicurezza il gatto e a riportarlo in strada.

