Più sicurezza sulle strade, la mappa degli autovelox in giro per la provincia di Agrigento

Nuova settimana, nuovi autovelox in giro per la Sicilia. Sono stati individuati i tratti di strade dove sono installati e attivati i rilevatore di velocità. Ecco la mappa in giro per l’Isola e le regole da tenere a mente.

Martedì 9 settembre
Autostrada A /20 Messina-Palermo (Palermo)
A /29 Palermo- Mazara del Vallo (Trapani)

Mercoledì 10 settembre
Autostrada A /19 Palermo-Catania (Palermo)
A /29 Palermo- Mazara del Vallo (Trapani)
A /A18 (Messina)
Strada Statale SS /115 (Ragusa)
SS /284 (Catania)
SS /626 (Caltanissetta)
Strada Provinciale SP /Ex SS 114 (Siracusa)

Giovedì 11 settembre
Autostrada A /19 Palermo-Catania (Palermo)
A /20 Messina-Catania (Messina)
A /20 Messina-Palermo (Palermo)
A /29 Palermo- Mazara del Vallo (Trapani)
Strada Statale SS /189 (Palermo)
SS /626 (Caltanissetta)
SS /640 di Porto Empedocle (Agrigento)
SS /SS 417 (Catania)

Venerdì 12 settembre
Autostrada A /29 Palermo- Mazara del Vallo (Trapani)
A /A18 (Messina)
Strada Statale SS /115 Sud Occidentale Sicula (Agrigento)
Strada Provinciale SP /21 (Enna)

Sabato 13 settembre
Autostrada A /19 Palermo-Catania (Palermo)
Strada Statale SS /626 (Caltanissetta)
SS /640 di Porto Empedocle (Agrigento)
SS /SS 417 (Catania)

Domenica 14 settembre
Strada Statale SS /115 Sud Occidentale Sicula (Agrigento)
SS /189 (Palermo)

Attualmente i limiti e le sanzioni per eccesso di velocità sono i seguenti:
-Sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo
-Sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo
-Sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
-In città: 50 chilometri orari, 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Ricordiamo che il nuovo codice della strada prevede un inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità, con multe da 173 a 695 euro per chi supera di oltre 10 km/h ed entro i 40 km/h i limiti massimi di velocità e decurtazione di 3 punti sulla patente.

Per eccessi di velocità compresi tra i 40 e i 60 chilometri orari in più del limite imposto, la multa può variare da 543 a 2.170 euro, oltre alla decurtazione di 6 punti sulla patente e la sua sospensione da 1 mese a 3 mesi.

Per chiunque superi il limite di velocità di oltre 60 km orari, viene applicata una sanzione i cui importi variano da 845 a 3.389 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti sulla patente e alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Per quanto concerne le violazioni registrate dall’autovelox, se si ricevono più multe nello stesso tratto stradale, entro un’ora e sotto la competenza dello stesso ente, si applica la sanzione più grave aumentata di un terzo.

