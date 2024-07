Allerta per lo Stromboli, convocato comitato operativo Protezione civile

La Protezione civile e’ in allerta per lo Stromboli, il vulcano eoliano in intensa e violenta attivita’. Il capo del dipartimento Fabrizio Curcio ha convocato per le 9 il Comitato Operativo di per coordinare e organizzare le azioni di prevenzione, monitoraggio e tutela della popolazione sull’isola.

Ieri la Protezione civile aveva dichiarato l’allerta rossa per il vulcano, e di conseguenza la fase operativa di preallarme. Persiste, infatti, una situazione di “potenziale disequilibrio del vulcano”. Vengono rafforzati, il sistema di monitoraggio dello Stromboli e lo scambio di informazioni tra la comunita’ scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Con il passaggio alla fase operativa di preallarme si attiva il livello locale di protezione civile presso il Centro Operativo Avanzato – Coa, che sara’ supportato da esperti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, garantendo il raccordo con le strutture operative impegnate.