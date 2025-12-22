Messina

Commando assalta centro scommesse, due arresti

Uno dei banditi, col volto coperto, ha puntato un fucile a canne mozze contro un dipendente intimandogli di consegnargli l'incasso

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La polizia ha arrestato due persone – una delle quali minorenne – per rapina a mano armata, ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina.

Avrebbero rapinato un centro scommesse in viale Giostra a Messina. Uno dei banditi, col volto coperto, ha puntato un fucile a canne mozze contro un dipendente intimandogli di consegnargli l’incasso, mentre il complice ha rovistato nei cassetti portando via i soldi. Presi 900 euro, i due sono fuggiti via. Grazie ai sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti a un diciassettenne messinese e a un terzo uomo di 27 anni che avrebbe aiutato i complici. Ancora ricercato uno dei banditi.

