Messina

Droga, eseguito mandato di cattura internazionale

A carico di un 31enne tunisino che deve scontare una pena detentiva per traffico di sostanze stupefacenti

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Eseguito dai carabinieri della Compagnia di Mistretta un mandato di cattura internazionale, emesso dall’autorita’ giudiziaria della Tunisia a carico di un 31enne tunisino che deve scontare una pena detentiva per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, giunto in Italia nel luglio 2020 come richiedente protezione internazionale e utilizzando documenti di identita’ falsi, era riuscito a ottenere il permesso di soggiorno e la residenza a Castel di Lucio, eludendo nel tempo le verifiche.

L’arresto e’ scaturito da accertamenti svolti dai carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Mistretta, i quali – anche grazie al supporto del Raggruppamento carabinieri Investigazioni scientifiche di Roma – sono riusciti a risalire alla reale identita’ dell’uomo, scoprendo il mandato di cattura internazionale emesso nei suoi confronti. Le verifiche che hanno portato alla luce la reale identita’ sono state condotte in sinergia anche con Europol. Lo straniero e’ stato quindi condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa della convalida dell’arresto da parte della Corte di Appello di Messina e dei successivi adempimenti finalizzati alla estradizione in Tunisia. 

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