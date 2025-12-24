Messina

Droga nascosta in un cantiere, arrestato 21enne

All'interno di un borsello, trovati 210 grammi di hashish, 20 di crack, 20 di cocaina, un bilancino di precisione, una carta postepay

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, intervenuti su segnalazione di un passante, hanno effettuato un controllo in un cantiere per la costruzione di una casa dove erano stati nascosti, all’interno di un borsello, 210 grammi di hashish, 20 di crack, 20 di cocaina, un bilancino di precisione, una carta postepay e vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento. Accertamenti e le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona hanno permesso di risalire al 21enne che è stato arrestato. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

L’ASP di Agrigento dedica allo psichiatra Pippo Provenzano il Centro Diurno Disturbi Cognitivi e Demenze
Agrigento

Inner Wheel, Rotary, Rotaract e Interact uniti nel segno della solidarietà
Sicilia

Corte dei Conti, la gestione della crisi idrica in Sicilia è peggiorata negli ultimi 25 anni
Siracusa

Si spaccia per Carabiniere per truffare una 54enne: arrestata
Trapani

Sorpreso in possesso di crack e cocaina: arrestato
Catania

Irregolarità in un bar-pasticceria: sanzione per il titolare dell’attività
banner italpress istituzionale banner italpress tv