Droga nascosta in un cantiere, arrestato 21enne

Un uomo di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, intervenuti su segnalazione di un passante, hanno effettuato un controllo in un cantiere per la costruzione di una casa dove erano stati nascosti, all’interno di un borsello, 210 grammi di hashish, 20 di crack, 20 di cocaina, un bilancino di precisione, una carta postepay e vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento. Accertamenti e le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona hanno permesso di risalire al 21enne che è stato arrestato.