Padre e figlia precipitano col parapendio: lui è morto, lei è grave

E’ morta una delle due persone che erano rimaste ferite nell’incidente con il parapendio avvenuto nella tarda mattinata a Milazzo, nel Messinese. A precipitare erano stati padre e figlia, finiti in un costone sulla riviera di ponente di Milazzo. Entrambi erano stati subito soccorsi e trasportati in ospedale, lui a Milazzo e lei al Policlinico di Messina. Ad avere la peggio e’ stato l’uomo, 57 anni, di Bolzano. E’ deceduto per arresto cardiaco. La figlia ha 30 anni. L’incidente si e’ verificato poco dopo le 14; i due, forse a causa del forte vento, si sono schiantati su un’impalcatura di una ex discoteca.

Grande sgomento in Alto Adige per la morte di Markus Florian, 57 anni, pilota esperto di parapendio e molto conosciuto per i suoi lanci. Lo sportivo e’ deceduto a seguito delle lesioni riportate nello schianto contro l’impalcatura di una ex discoteca. Grave la figlia trentenne che era con lui e che nell’incidente ha riportato un profondo taglio al piede destro: i medici del Policlinico di Messina stanno cercando di evitare l’amputazione dell’avampiede.